Україна та Росія розпочали переговори у Стамбулі: що відомо

2 червня у Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії за посередництва Туреччини.

Переговори у Стамбулі розпочалися

Перед початком перемовин українська делегація провела координаційну зустріч із представниками європейських партнерів — Німеччини, Італії та Великої Британії.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х.

Зараз дивляться

У зустрічі взяли участь перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз.

Сторони узгодили ключові підходи до переговорів з Росією та підтвердили відданість мирним зусиллям.

За словами Тихого, українська сторона детально виклала пункти порядку денного: повне припинення вогню, зустріч лідерів, гуманітарні ініціативи для зміцнення довіри.

Туреччина виступає посередником

Турецька сторона традиційно виступає посередником на переговорах між Україною та РФ.

Як заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, сторони обговорять умови потенційного припинення вогню, обмін військовополоненими та можливість зустрічі лідерів.

– На сьогоднішній зустрічі ми маємо на меті продовжити оцінку умов та перспектив перемир’я між двома країнами. Водночас ми прагнемо просунути вперед процес обміну військовополоненими з гуманітарних міркувань. Ми також займаємося необхідною підготовкою до зустрічі лідерів, – сказав Фідан.

За його словами, стабільний мир між Україною та Росією позитивно вплине на глобальну енергетичну, продовольчу та транспортну безпеку.

Туреччина також висловила сподівання на підтримку США в цьому процесі.

1 червня президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для участі в переговорах із Росією в Стамбулі, які мають на меті досягнення справедливого і тривалого миру.

Як і раніше, делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. Водночас зі складу виключили Олексія Маловацького — керівника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ.

До нового складу додано трьох учасників: Андрія Фоміна, Євгенія Острянського та Юрія Ковбасу.

2 червня українська делегація прибула до Туреччини для участі у другому раунді переговорів із російською стороною.

Фото: скріншот із відео

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.