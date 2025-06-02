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Україну запросили на саміт НАТО у Гаазі – Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс президента

Україну запросили на саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі.

Про це під час zoom-спілкування з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.

– У нас була зустріч з генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо, – сказав він

Голова держави зауважив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга буде говорити зі своїми колегами щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміту.

Зараз дивляться

Саміт НАТО у Гаазі 24-25 червня

ЗМІ раніше писали з посиланням на дипломатичні джерела, що Сполучені Штати нібито виступають проти участі Володимира Зеленського в саміті НАТО, який планується наприкінці червня в Гаазі.

Своєю чергою глава нашої держави заявив, що відсутність України на саміті в Гаазі буде перемогою Путіна над НАТО.

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Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийНАТО
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