У ГУР оцінили, чи нападе Росія на НАТО після війни з Україною

Напад Російської Федерації на країни НАТО у короткостроковій перспективі, а саме за два-чотири роки після завершення повномасштабної війни проти України, є малоймовірним.

Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у відповідь на інформаційний запит видання LIGA.net.

Чи нападе РФ на НАТО після війни з Україною

Журналісти запитали у ГУР Міноборони, чи реальна загроза того, що РФ може розпочати воєнні дії проти країн НАТО через два-чотири роки після завершення війни проти України.

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Проте у ГУР відповіли, що Москва продовжує розглядати країни Заходу як потенційну загрозу можливого виникнення збройного протистояння у майбутньому.

– На сьогодні через затяжний характер війни в Україні (що вимагає великих ресурсних витрат), ймовірність виникнення такого конфлікту у короткостроковій перспективі є дуже низькою, – вважають у розвідці.

Нещодавно заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що проти Організації Північноатлантичного договору розв’язана тотальна гібридна війна.

На його думку, зараз Росія нібито не має намірів і військових можливостей напасти на будь-яку країну НАТО. Проте він визнав, що РФ здійснює кібератаки, дезінформацію, гібридну війну та диверсії.

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