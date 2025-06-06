Білий дім намагається пом’якшити законопроєкт Грема щодо санкцій проти РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне пом’якшити положення законопроєкту щодо нових антиросійських санкцій, запропонованого сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом зі штату Південна Кароліна.

Законопроєкт може завадити дипломатичним зусиллям – Білий дім

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американському Конгресі, документ передбачає суворі санкції проти ключових представників російської влади та важливих галузей економіки.

Крім того, проєкт містить положення про обмеження для країн, які продовжують економічну співпрацю з Росією.

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У Білому домі висловлюють занепокоєння, що ухвалення документа в нинішній редакції може завадити дипломатичним зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин з Москвою.

– Представники адміністрації намагаються вплинути на формулювання законопроєкту, зокрема добиваючись заміни слова “повинен” на “може” у ключових положеннях, що фактично позбавило б документ обов’язкового характеру. Також розглядається можливість надати президенту право самостійно визначати, які саме санкції вводити, – зазначено у виданні.

Співавтор ініціативи, сенатор-демократ Річард Блюменталь, підтвердив, що Білий дім бере участь у переговорах, однак утримався від розголошення подробиць.

– Ми рухаємося вперед, і Білий дім бере участь у наших переговорах, – зазначив він.

Грем розкритикував спроби пом’якшити законопроєкт

Ліндсі Грем запевнив, що законопроєкт продовжує свій рух у законодавчому процесі. Він не виключив можливості внесення поправок, зокрема – щодо винятків для держав, які надають військову або гуманітарну підтримку Україні.

Водночас сенатор розкритикував спроби адміністрації Трампа просунути зміни, які, на його думку, знижують жорсткість законопроєкту.

Нагадаємо, на початку квітня Грем і Блюменталь представили документ, що передбачає посилення санкційного тиску на Росію в разі її відмови від тривалого мирного врегулювання з Україною.

Законопроєкт серед іншого пропонує запровадити 500-відсоткові мита на імпорт із країн, які купують російські енергоносії — нафту, газ чи уран. Крім того, він передбачає заборону для американських громадян купувати російські облігації.

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