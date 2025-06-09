Рютте: Росія виробляє боєприпасів за три місяці стільки, скільки все НАТО – за рік

Росія виробляє боєприпаси у більших обсягах, ніж усі країни НАТО разом узяті, і робить це значно швидше. У відновленні військово-промислового комплексу Москві допомагають три держави.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні.

РФ виробляє боєприпаси швидше, ніж НАТО

– Що стосується боєприпасів, то Росія виробляє за три місяці стільки, скільки все НАТО – за рік, – повідомив Рютте.

Генсек розповів, що російська військові машина прискорюється, а не сповільнюється. Ворогу допомагають відновити військові можливості Іран, Китай і Північна Корея.

Зараз дивляться

Він підкреслив, що Росія впроваджує китайські технології для поліпшення своєї армії.

– Очікується, що цього року російська оборонна промисловість випустить 1 500 танків, 3 000 одиниць бронетехніки та 200 ракет Іскандер, – сказав генсек НАТО.

За словами Рютте, зараз усі перебувають на східному фланзі. Нові російські ракети летять у кілька разів швидше за звук. Відстань між європейськими столицями – лише кілька хвилин.

– Немає більше ні Сходу, ні Заходу. Є тільки НАТО, – додав генсек.

Крім того, Марк Рютте попередив, що РФ нарощує військові сили і може напасти на країни НАТО вже ха п’ять років.

Джерело: NATO News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.