Рютте: Росія виробляє боєприпасів за три місяці стільки, скільки все НАТО – за рік
Росія виробляє боєприпаси у більших обсягах, ніж усі країни НАТО разом узяті, і робить це значно швидше. У відновленні військово-промислового комплексу Москві допомагають три держави.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні.
РФ виробляє боєприпаси швидше, ніж НАТО
– Що стосується боєприпасів, то Росія виробляє за три місяці стільки, скільки все НАТО – за рік, – повідомив Рютте.
Генсек розповів, що російська військові машина прискорюється, а не сповільнюється. Ворогу допомагають відновити військові можливості Іран, Китай і Північна Корея.
Він підкреслив, що Росія впроваджує китайські технології для поліпшення своєї армії.
– Очікується, що цього року російська оборонна промисловість випустить 1 500 танків, 3 000 одиниць бронетехніки та 200 ракет Іскандер, – сказав генсек НАТО.
За словами Рютте, зараз усі перебувають на східному фланзі. Нові російські ракети летять у кілька разів швидше за звук. Відстань між європейськими столицями – лише кілька хвилин.
– Немає більше ні Сходу, ні Заходу. Є тільки НАТО, – додав генсек.
Крім того, Марк Рютте попередив, що РФ нарощує військові сили і може напасти на країни НАТО вже ха п’ять років.
Джерело: NATO News