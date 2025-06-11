Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Вбивство українки та її доньки у Бельгії: Сибіга доручив тримати справу на контролі
Вибухи у Львові та області: пошкоджено промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі
Вікторія Васьковська, редакторка сайту
4 хв.

Вучич не підписав декларацію саміту в Одесі, що засуджує воєнні злочини Росії

Александар Вучич
Фото: Getty Images

Президент Сербії Александр Вучич не поставив свого підпису під спільною декларацією саміту Україна – Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі 11 червня.

Про це повідомляє сайт сербського президента.

Вучич відмовився підписувати декларацію

Вучич пояснив своє рішення тим, що текст декларації був “непростим” для Сербії, тому він утримався.

Зараз дивляться

– Декларація, яка була ухвалена, не була для нас легкою і простою, і саме тому я утримався, і чому моє ім’я та ім’я Сербії немає серед підписантів декларації, але я хотів би ще раз висловити свою повну подяку президенту Зеленському за виняткову гостинність тут, в Одесі, – сказав президент.

Як пише видання РТС, у коментарі журналістам Вучич заявив, що не зрадив Росію, як стверджують деякі сербські ЗМІ. Він підкреслив, що не підписував декларацію, а Сербія просто утрималася.

– І що і кого я зрадив? Росію? Чим? Приїхавши на саміт, я вже вчетверте на саміті Південно-Східної Європи та України, і знову я єдиний, хто не прийняв декларацію. На відміну від тих, хто прийняв би все, що спрямовано проти Росії, все, що вони можуть, – сказав Вучич.

Президент наголосив, що його країна відстоює принципи міжнародного права, водночас діючи відповідно до своїх національних інтересів.

– Я пишаюся політикою Сербії, нашою незалежністю, нашою автономією, і ми будемо продовжувати це робити, – сказав Вучич.

Що було в декларації Україна – Південно-Східна Європа

Учасники саміту, а саме представники країн Південно-Східної Європи, закликали світову спільноту ще активніше допомагати Україні.

У документі підкреслюється:

  • неприпустимість допомагати Росії;
  • необхідність посилення санкцій проти Росії в банківській та енергетичній сферах, зокрема обмежити продаж російської нафти та діяльність тіньового флоту танкерів;
  • підтримка прагнення України стати членом НАТО, адже це є найкращим варіантом безпеки. Жодна країна, яка не є членом Північноатлантичного блоку, зокрема РФ, не має право вето на його розширення;
  • необхідність створення спеціального трибуналу, який би розглядав воєнні злочини армії Росії проти України.
Читайте також
Сербія готова допомогти у відновленні українських міст – Вучич
Александар Вучич, Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

СамітСербіяУкраїна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь