Вучич не підписав декларацію саміту в Одесі, що засуджує воєнні злочини Росії

Президент Сербії Александр Вучич не поставив свого підпису під спільною декларацією саміту Україна – Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі 11 червня.

Про це повідомляє сайт сербського президента.

Вучич відмовився підписувати декларацію

Вучич пояснив своє рішення тим, що текст декларації був “непростим” для Сербії, тому він утримався.

Зараз дивляться

– Декларація, яка була ухвалена, не була для нас легкою і простою, і саме тому я утримався, і чому моє ім’я та ім’я Сербії немає серед підписантів декларації, але я хотів би ще раз висловити свою повну подяку президенту Зеленському за виняткову гостинність тут, в Одесі, – сказав президент.

Як пише видання РТС, у коментарі журналістам Вучич заявив, що не зрадив Росію, як стверджують деякі сербські ЗМІ. Він підкреслив, що не підписував декларацію, а Сербія просто утрималася.

– І що і кого я зрадив? Росію? Чим? Приїхавши на саміт, я вже вчетверте на саміті Південно-Східної Європи та України, і знову я єдиний, хто не прийняв декларацію. На відміну від тих, хто прийняв би все, що спрямовано проти Росії, все, що вони можуть, – сказав Вучич.

Президент наголосив, що його країна відстоює принципи міжнародного права, водночас діючи відповідно до своїх національних інтересів.

– Я пишаюся політикою Сербії, нашою незалежністю, нашою автономією, і ми будемо продовжувати це робити, – сказав Вучич.

Що було в декларації Україна – Південно-Східна Європа

Учасники саміту, а саме представники країн Південно-Східної Європи, закликали світову спільноту ще активніше допомагати Україні.

У документі підкреслюється:

неприпустимість допомагати Росії;

необхідність посилення санкцій проти Росії в банківській та енергетичній сферах, зокрема обмежити продаж російської нафти та діяльність тіньового флоту танкерів;

підтримка прагнення України стати членом НАТО, адже це є найкращим варіантом безпеки. Жодна країна, яка не є членом Північноатлантичного блоку, зокрема РФ, не має право вето на його розширення;

необхідність створення спеціального трибуналу, який би розглядав воєнні злочини армії Росії проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.