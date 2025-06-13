Іран не братиме участі у ядерних переговорах зі США

Тегеран відмовився від участі у переговорах зі Сполученими Штатами, які мали відбутися в Омані, після авіаційних ударів, завданих Ізраїлем 13 червня.

Про це заявили іранські високопосадовці, передає The Hill.

Іран скасував переговори зі США

Ізраїльські удари були націлені на іранські ядерні та військові об’єкти, що призвело до припинення дипломатичних контактів між сторонами. Запланована зустріч мала стати шостим етапом обговорення нової ядерної угоди.

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Міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді виступив із засудженням дій Ізраїлю. Він назвавши їх незаконними та такими, що загрожують стабільності всього регіону.

Тим часом Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пригрозив Тель-Авіву “гіркою помстою” у відповідь на атаки.

Переговори щодо ядерної угоди між США та Іраном

Сполучені Штати вийшли з ядерної угоди з Іраном у 2018 році. Із 2021-го сторони намагаються домовитися про новий формат співпраці, однак цей процес неодноразово гальмувався через спалахи напруженості на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп закликав Іран якнайшвидше погодитися на ядерну угоду, щоб уникнути нових жертв і руйнувань, які можуть спричинити подальші атаки.

У ніч проти 13 червня Ізраїль здійснив “превентивну атаку”, спрямовану на знищення компонентів іранської ядерної програми та військових об’єктів на території Ісламської Республіки.

Цього тижня ціни на нафту різко підскочили – на 13%, досягнувши найвищих показників за майже п’ять місяців.

Причиною стала атака Ізраїлю, яка викликала серйозні побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні енергоносіїв.

Представник Збройних сил Ірану, бригадний генерал Абольфазл Шекарчі, заявив, що Тегеран неодмінно відповість на дії Ізраїлю. Він також наголосив, що США заплатять високу ціну, попри запевнення Вашингтона у непричетності до ударів.

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