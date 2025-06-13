Трамп закликав Іран повернутися до ядерної угоди: Наступні атаки будуть гіршими

Президент США Дональд Трамп закликав Іран повернутися до укладання ядерної угоди після ізраїльських ударів по території країни.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп закликав Іран повернутися до ядерної угоди

У своєму дописі Трамп заявив, що давав Ірану шанс укласти угоду, попереджаючи про можливі наслідки.

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За його словами, деякі іранські прихильники “жорсткої лінії” говорили хоробро, але не знали, що має статися. Зараз вони всі мертві, і далі, наголосив Трамп, буде тільки гірше.

— Вже було багато смертей і руйнувань, але ще є час покласти край цій бійні, адже наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими. Іран повинен укласти угоду, доки ще не все втрачено, і врятувати те, що колись було відомо як Іранська імперія. Досить смертей, досить руйнувань”, – написав він.

Трамп додав, що Іран має піти на укладання угоди, “доки не стало пізно”.

В іншому дописі американський президент заявив, що два місяці тому поставив Ірану 60-денний ультиматум укласти угоду.

— Вони повинні були це зробити! Сьогодні 61-й день. Я сказав їм, що робити, але вони просто не змогли цього зробити. Тепер у них, можливо, з’явився другий шанс, – наголосив Трамп.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль здійснив удари по об’єктах в Ірані, пов’язаних із ядерною програмою. У Тель-Авіві заявили, що таким чином намагаються не допустити того, щоб Іран отримав ядерну зброю.

Повідомляється, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель кількох представників командування та пообіцяв Ізраїлю неминучу помсту.

Згодом Іран оголосив по державному телебаченню, що не братиме участі в ядерних переговорах зі Сполученими Штатами в неділю і до подальшого повідомлення.

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