Адміністрація Трампа розпустила робочу групу з тиску на Росію – Reuters

Адміністрація Дональда Трампа в останні тижні офіційно припинила діяльність міжвідомчої робочої групи, яка займалася розробкою стратегій тиску на Росію для прискорення мирних переговорів з Україною.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох американських чиновників.

Без тиску на Росію

Робоча група була сформована в березні або квітні, коли близькі радники Трампа висловлювали скептицизм щодо готовності Кремля укласти мирну угоду.

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Вже в травні група втратила темп після усвідомлення відсутності президентської зацікавленості у жорсткішій позиції щодо Москви.

— Під кінець вона втратила темп, тому що там не було президента, – заявив один з чиновників Reuters.

Остаточний розпуск відбувся приблизно три тижні тому під час масштабної кадрової чистки Ради національної безпеки (РНБ).

Було звільнено більшість членів РНБ, включно з командою, відповідальною за українське питання.

Група координувалася високопоставленими співробітниками РНБ та включала представників Державного департаменту, Міністерства фінансів, Пентагону і розвідувального співтовариства.

Серед звільнених був Ендрю Пік, відповідальний за європейські та російські питання в РНБ.

Посадовці зазначили, що група розробляла варіанти тиску на колишні радянські республіки та країни Східної Європи й Азії для обмеження товарних і енергетичних потоків з Росією.

Серед механізмів розглядалися економічні угоди та спецоперації для виведення країн з геополітичної орбіти Росії.

Видання пише, що не відомо, чи знав Трамп про створення або розпуск групи.

У виданні зазначають, що розпуск, ймовірно, поглибить занепокоєння європейських союзників напередодні липневого саміту НАТО.

Нагадаємо, що наприкінці травня президент України Володимир Зеленський закликав США та ЄС посилити тиск на Росію.

Він зазначив, що російське політичне керівництво не зацікавлене в переговорах про завершення війни та не хоче ухвалювати відповідні рішення.

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