Росія виправдовує обстріл Києва фейками про українську ППО – ЦПД

Російські Telegram-канали почали поширювати фейкову інформацію про нічний обстріл Києва 17 червня, щоби виправдати свою масовану атаку на мирні міста.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

РФ поширила новий фейк про обстріл Києва 17 червня

Пропагандисти стверджують, що під’їзд житлового будинку в Солом’янському районі столиці нібито зруйнувала українська ракета ППО.

Зараз дивляться

Як повідомили в ЦПД, поширення таких фейкових повідомлень є частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії Росії. Таким чином Кремль намагається виправдати себе за черговий масований обстріл України.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня російська армія здійснила масштабну атаку на Київ: було випущено 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і як мінімум дві балістичні.

Під обстріл потрапили 27 різних локацій у столиці – серед них житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти критичної інфраструктури. Так, у Солом’янському районі ракета повністю зруйнувала під’їзд багатоповерхівки.

Станом на 18 червня підтверджено загибель 24 осіб, з них 19 – мешканці зруйнованого будинку в Солом’янському районі, де найбільше жертв.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.