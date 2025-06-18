Росія зводить новий військовий гарнізон біля кордону з Фінляндією — супутникові знімки

Росія активно розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордонів з Фінляндією, зводячи новий гарнізон для артилерійської бригади в місті Кандалакша Мурманської області.

Про це повідомляє фінське видання Yle із посиланням на супутникові знімки.

Підзаг РФ будує бази біля кордону Фінляндії

Як зазначає видання, це перша конкретна ознака постійного збільшення чисельності російських військ поблизу фінського кордону.

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У гарнізоні Лупче-Савіно, який є частиною міста Кандалакша, проведено великі земляні роботи та зведено кілька нових будівель на відстані 110 кілометрів від фінського кордону.

За даними Мурманської обласної адміністрації, будується військове містечко для нової артилерійської бригади та її особового складу.

Крім того, Росія також планує розмістити на цьому місці принаймні частину інженерної бригади.

Супутникові знімки, отримані Yle, також показують зміни на російських військових об’єктах на Карельському перешийку.

Нові споруди спостерігаються в гарнізоні Сапьорноє Ленінградської області.

Росія також продовжує військові приготування в Петрозаводську, найбільшому місті Республіки Карелія.

У видання вказують на дві основні причини посилення військової активності поблизу Фінляндії.

Перша і більш нагальна – це навчання військовослужбовців та обслуговування старого обладнання для подальшого використання у війні в Україні.

— Якби єдиною метою було відправлення військ в Україну, то, звичайно, там не було б потреби в такій інфраструктурі, – зазначив військовий експерт Марко Еклунд, який аналізував супутникові знімки для Yle.

За його словами, масштаб будівельного проєкту показує, що Росія зміцнює свої війська в північному регіоні, що є другою причиною військової розбудови.

Зокрема це свідчить про довгострокові плани Москви щодо посилення військової присутності біля кордонів з країнами НАТО.

Раніші супутники зафіксували нові бази РФ біля Фінляндії. За словами представників НАТО, супутників знімки зафіксували появу численних нових наметових містечок і складів, здатних зберігати техніку.

Окрім того, росіяни реконструювали укриття для літаків та розпочали ремонт на авіабазі, яка раніше фактично не використовувалась.

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