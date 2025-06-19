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3 хв.

Фінляндія виходить із конвенції про заборону протипіхотних мін

Фінляндія виходить з Оттавської конвенції: дозволить використання протипіхотних мін
Фото: Pixabay

Парламент Фінляндії 19 червня переважною більшістю голосів підтримав вихід країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, на тлі зростання загроз із боку Росії та потреби посилити національну оборону.

Про це повідомляє AP.

Фінляндія зняла заборону щодо протипіхотних мін

Фінляндія має спільний сухопутний кордон із Росією протяжністю 1340 км і стала членом НАТО у 2023 році. Влада країни заявляє, що протипіхотні міни можуть бути ефективним засобом оборони у випадку збройної агресії, з огляду на велику територію та складний рельєф.

Зараз дивляться

Парламент проголосував 157 голосами за проти 18 проти за урядову пропозицію про вихід із міжнародного договору.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Північна Європа та країни Балтії неодноразово попереджали про можливу російську агресію.

Аналітики наголошують, що Україна є однією з країн, найбільше постраждалих від мін та вибухонебезпечних залишків війни через триваючу війну з Росією.

Оттавська конвенція була підписана у 1997 році й набула чинності у 1999-му. До неї не приєдналися майже три десятки країн, серед яких ключові виробники та користувачі мін: США, Китай, Індія, Пакистан, Південна Корея та Росія.

Згідно з доповіддю міжнародної організації Landmine Monitor, у 2023–2024 роках протипіхотні міни активно використовували Росія, Мʼянма, Іран і Північна Корея.

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Джерело: AP

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