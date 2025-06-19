Трамп вирішить протягом двох тижнів, чи завдати удару по Ірану — Білий дім

Президент США Дональд Трамп прийме рішення про можливий удар по Ірану протягом двох тижнів, повідомила речниця Білого дому Каролін Левітт.

Її заява пролунала на тлі нових атак Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану та загроз змінити владу в Тегерані.

Про це повідомляє Вloomberg.

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— Беручи до уваги ймовірність переговорів з Іраном у найближчому майбутньому, я ухвалю рішення — завдавати удару чи ні — протягом наступних двох тижнів, — передала Левітт слова Трампа.

Трамп вагається щодо дій проти Ірану

Вона не уточнила, як президент оцінює перспективи дипломатичних переговорів, однак підкреслила, що мета США залишається незмінною — зупинити збагачення урану Іраном та не допустити створення ядерної зброї.

Протягом кількох днів Трамп розмірковував над можливістю приєднання США до ізраїльських ударів по Ірану, однак нинішня заява свідчить про тимчасове зниження ескалації. Раніше він достроково залишив саміт G7 у Канаді та виступив із жорсткими заявами, включно із закликами до евакуації мешканців Тегерана.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, високопосадовці у США вже готуються до можливого удару по Ірану, і розглядається варіант удару вже найближчими вихідними.

Трамп відомий тим, що часто озвучує двотижневі терміни для ухвалення рішень — іноді дотримується їх, а іноді взагалі не діє.

Джерело : Bloomberg

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