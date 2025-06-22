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Іран атакував Ізраїль: є руйнування, повідомляють про поранених

Іран-Ізраїль: іранська армія запустила ракети по Ізраїлю 22 червня

Вранці в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги – Іран запустив ракети.

Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїля.

Атака Ірану на Ізраїль: що відомо

За даними Командування тилових військ, Військово-повітряні сили Ізраїлю вживають заходів для перехоплення іранських ракет і завдання ударів, де це необхідно, щоб усунути загрозу.

Зараз дивляться

Ізраїльські військові наголошують місцевому населенню на необхідності спускатися в укриття.

Ізраїльські медики повідомляють, що в результаті ракетного удару Ірану постраждали 16 осіб. Більш ніж на 10 локаціях було зафіксовано падіння.

Удари Ізраїля по Ірану

У відповідь на атаку Ірану, Військово-повітряні сили Ізраїля розпочали серію ударів по військових цілях на заході Ірану. Повідомляється, що ВПС Ізраїля завдали удару по ракетних установках, готових до запуску, та по місцях зосередження Збройних сил Ірану.

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Фото: Magen David Adom

Джерело: NYT

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