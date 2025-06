Іран атакував Ізраїль: є руйнування, повідомляють про поранених

Вранці в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги – Іран запустив ракети.

Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїля.

За даними Командування тилових військ, Військово-повітряні сили Ізраїлю вживають заходів для перехоплення іранських ракет і завдання ударів, де це необхідно, щоб усунути загрозу.

Ізраїльські військові наголошують місцевому населенню на необхідності спускатися в укриття.

Ізраїльські медики повідомляють, що в результаті ракетного удару Ірану постраждали 16 осіб. Більш ніж на 10 локаціях було зафіксовано падіння.

Multiple sites being searched across Israel by MDA EMTs and Paramedics

Further casualty updates to follow pic.twitter.com/w27P27ozlr

— Magen David Adom (@Mdais) June 22, 2025