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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Іран вирішив припинити співпрацю з МАГАТЕ – рішення парламенту

кількість українців в Ірані,
Фото: Pexels

Іранський парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає припинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це пише The Times of Israel з посиланням на іранське видання Nournews.

Іран хоче припинити співпрацю з МАГАТЕ

Хоча парламент схвалив законопроєкт, це не остаточне рішення. Оскільки його має затвердити Вища рада національної безпеки Ірану.

Зараз дивляться

– Міжнародне агентство з атомної енергії, яке відмовилося навіть мінімально засудити напад на ядерні об’єкти Ірану, виставило на аукціон свій міжнародний авторитет, – заявив спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф.

За його словами, Іран призупинить співпрацю з МАГАТЕ доти, доки не буде гарантована безпека ядерних об’єктів країни.

До слова, гендиректор Рафаель Гроссі повідомив, що з Ірану зникло майже 900 фунтів (близько 408 кг) потенційно збагаченого урану. За словами іранських чиновників, його нібито перевезли в більш безпечне місце через ризик атак, але куди саме – невідомо.

Гроссі підкреслив, що агентство повинно знати точне місце зберігання всього ядерного матеріалу в Ірані, і закликав якомога швидше відновити інспекції.

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Джерело: The Times of Israel

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