Іран вирішив припинити співпрацю з МАГАТЕ – рішення парламенту
Іранський парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає припинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).
Про це пише The Times of Israel з посиланням на іранське видання Nournews.
Іран хоче припинити співпрацю з МАГАТЕ
Хоча парламент схвалив законопроєкт, це не остаточне рішення. Оскільки його має затвердити Вища рада національної безпеки Ірану.
– Міжнародне агентство з атомної енергії, яке відмовилося навіть мінімально засудити напад на ядерні об’єкти Ірану, виставило на аукціон свій міжнародний авторитет, – заявив спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф.
За його словами, Іран призупинить співпрацю з МАГАТЕ доти, доки не буде гарантована безпека ядерних об’єктів країни.
До слова, гендиректор Рафаель Гроссі повідомив, що з Ірану зникло майже 900 фунтів (близько 408 кг) потенційно збагаченого урану. За словами іранських чиновників, його нібито перевезли в більш безпечне місце через ризик атак, але куди саме – невідомо.
Гроссі підкреслив, що агентство повинно знати точне місце зберігання всього ядерного матеріалу в Ірані, і закликав якомога швидше відновити інспекції.
Джерело: The Times of Israel