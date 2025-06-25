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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Трамп розгляне можливість надання Україні додаткових систем Patriot

Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що розгляне можливість передачі Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

США можуть передати Україні додаткові Patriot

Трамп визнав, що Київ “справді хоче” отримати сучасні системи протиповітряної оборони.

 – І ми подивимось, чи зможемо передати кілька (систем Patriot – Ред.). Їх важко отримати. Вони нам також потрібні. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні. На 100%, важко повірити, – заявив Трамп під час пресконференції за результатами саміту НАТО, який відбувся в Гаазі.

Останні місяці Україна зверталася до США з проханням передати або продати кілька комплексів Patriot для зміцнення своєї оборони від масованих ракетних атак з боку РФ.

Зараз дивляться

На початку червня українська делегація передала міністру фінансів США Скотту Бессенту перелік озброєння, яке Україна хотіла б придбати у Сполучених Штатів. У ньому зокрема йшлося про ППО.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що планує обговорити з Дональдом Трампом можливість закупівлі оборонного пакета для України, включно із системами Patriot.

Нагадаємо, сьогодні відбулася зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях саміту НАТО у Гаазі.

Трамп назвав зустріч із Зеленським “дуже приємною”. Він припустив, що президент України хотів би щоб війна закінчилася.

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Джерело: Європейська правда

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