Зеленський і Трамп зустрілися на полях саміту НАТО: про що говорили

Завершилася зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях саміту НАТО у Гаазі.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського і Трампа в Гаазі: що відомо

– Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам, – написав глава держави.

За його словами, під час зустрічі мова йшла про шляхи припинення вогню та досягнення миру.

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– Говорили про те, як захистити наших людей, – додав Зеленський.

Трамп в свою чергу назвав зустріч із Зеленським “дуже приємною”, хоча у минулому “були невеликі труднощі”, пише The Guardian.

– Я хотів дізнатися, як у нього (Зеленського – ред.) справи, – сказав Трамп.

Щодо російського вторгнення президент США сказав:

Я думаю, він хотів би, щоб це закінчилося. Я так думаю… Я виніс із зустрічі, що він хотів би, щоб це закінчилося. Я думаю, що зараз чудовий час, щоб це закінчити, – додав Трамп.

Зустріч президентів тривала 45 хвилин – значно довше, ніж передбачала програма, уточнює Європейська правда.

Заплановане спілкування з пресою не відбулося.

Переговори між президентами США та України розпочалися невдовзі після завершення головної зустрічі лідерів НАТО та оприлюднення підсумкового рішення саміту.

У рішенні країни-члени Альянсу серед іншого взяли на себе зобов’язання підтримувати ЗСУ коштом власних оборонних витрат.

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп заявив, що не виключає зустрічі з Володимиром Зеленським у межах заходів, які проходять у Гаазі під егідою саміту НАТО.

– Спитаю, як справи. Він (Володимир Зеленський – ред.) у скрутному становищі. Йому взагалі не слід було там бути, – додав він.

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