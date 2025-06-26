ЄС погодив продовження всіх санкцій проти РФ, але не зміг ухвалили 18 пакет

Європейська Рада не змогла досягти консенсусу щодо 18 пакета санкцій проти Росії, який мав бути запроваджений у відповідь на її повномасштабну війну проти України. Проте Лідери ЄС досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року.

ЄС не зміг ухвалити 18 пакет санкцій проти РФ

Як повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Джозвяк з посиланням на джерела, лідери домовилися продовжити всі санкції проти Росії ще на шість місяців.

– Лідери не дійшли згоди щодо останнього пакету санкцій – 18-го. Словаччина досі не дала зеленого світла. Дискусії, ймовірно, відновляться між послами найближчими днями, – написав журналіст.

У висновках щодо України, які були ухвалені за результатами засідання Єсропейської ради на рівні очільників держав та урядів вказано, що Євросоюз разом з партнерами має намір обмежити здатність Росії продовжувати вести свою агресивну війну.

Зараз дивляться

Санкції є невід’ємною частиною політики ЄС для досягнення цієї спільної мети. Європейська Рада вітає прийняття 17-го пакету санкцій, спрямованих, зокрема, проти енергетичного та фінансового секторів Росії, включаючи тіньовий флот нафтових танкерів та їхніх операторів.

– Європейська Рада закликає до подальших заходів проти російського тіньового флоту, який використовується Росією для обходу санкцій та створює значні екологічні та безпекові ризики. У цьому контексті вона закликає Раду швидко прийняти новий пакет санкцій. Вона також підкреслює важливість подальшого посилення заходів проти обходу, – йдеться у документі.

Лідери Європейського Союзу наголосили, що відповідно до законодавства ЄС, усі заморожені російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки “Росія не припинить свою війну агресії проти України та не компенсує їй збитки, завдані цією війною”.

Словаччина блокує нові санкції ЄС проти Росії

Словаччина виступає проти ухвалення нового санкційного пакета ЄС, направленого проти Москви, доки не будуть враховані її застереження щодо енергетичної безпеки, пише Bloomberg.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, чия держава не має виходу до моря і зберігає значну залежність від поставок російських енергоносіїв, вимагає від Європейської комісії надати гарантії, які допоможуть мінімізувати економічні наслідки.

– Ми хочемо знати, які гарантії отримаємо, яку підтримку і які варіанти будуть доступні, – заявив Фіцо напередодні саміту лідерів ЄС, що відбувся у Брюсселі в четвер.

Фіцо провів зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час заходу, назвавши переговори конструктивними. Проте він підтвердив свою категоричну позицію: у п’ятницю Словаччина вимагатиме перенести голосування щодо санкційного пакета ЄС проти Росії до врегулювання питань, пов’язаних із постачанням газу.

– Якщо нашу пропозицію про відтермінування голосування не буде враховано, посол Словаччини отримає чітку інструкцію накласти вето на ухвалення 18 пакету санкцій, – написав Фіцо у Facebook.

Словаччина боїться зростання цін на енергоносії

ЄС прагне повністю припинити імпорт російського трубопровідного та зрідженого природного газу до завершення 2027 року, щоб позбутися енергетичної залежності від Москви.

Словаччина рішуче виступає проти цього плану, попереджаючи, що його реалізація може спричинити зростання цін на енергоносії та зниження конкурентоспроможності національної промисловості.

Для прийняття будь-яких санкційних заходів потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС. Прем’єр-міністр Фіцо, а також його союзник, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, вже неодноразово загрожували блокуванням рішень Євросоюзу щодо санкцій проти Росії та надання допомоги Україні, хоча здебільшого їхні заперечення зрештою знімалися.

Роберт Фіцо, який за останні місяці двічі відвідував Москву, піддається критиці з боку інших європейських лідерів за його спроби налагодити відносини з президентом РФ Володимиром Путіним.

Після припинення транзиту через сусідню Україну, російський газ становить менше ніж половину загального обсягу імпорту Словаччини. Країна активно працює над диверсифікацією джерел постачання і наразі отримує російський газ південним маршрутом через газопровід Турецький потік та територію Угорщини.

Фіцо також вимагає від ЄС компенсацій на випадок, якщо припинення постачання російського газу призведе до різкого стрибка цін.

Крім того, він заявив, що Словаччина стикається зі значно вищими витратами при закупівлі газу через термінали СПГ та його транспортуванні територією Європи. Цю ціну, за його словами, він не готовий платити заради “ідеологічної та шкідливої” ідеї Єврокомісії.

Братислава також наполягає на отриманні юридичних гарантій на випадок, якщо через санкції розпочнеться арбітражне провадження з Газпромом. Державна газова компанія Словаччини SPP має довгостроковий контракт з російським енергетичним гігантом, який діє до 2034 року, із загальною вартістю до €16–20 млрд (еквівалентно $18,7–23,4 млрд).

Фіцо попередив, що у разі запровадження Євросоюзом заборони на російський газ, Словаччина може програти справу, оскільки аргумент форс-мажору навряд чи буде прийнятий.

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