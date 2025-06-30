Кремль скорочує кількість непридатних до армії: ЦПД розкрив плани РФ
У Росії хочуть суттєво збільшити кількість людей, придатних до військової служби. Уряд видав відповідне розпорядження.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД).
Росія хоче збільшити кількість людей, придатних до армії
Згідно з розпорядженням, до 2030 року частка непридатних до проходження військової служби людей повинна бути не більше 17,5%, а до 2036 року – всього 16%.
Для порівняння, у 2024 році таких людей в Росії було близько 19%.
Також російський уряд затвердив “концепцію федеральної системи підготовки громадян РФ до військової служби”. У ній йдеться про більш активну пропаганду серед молоді так званих традиційних цінностей і моральних норм.
Крім того, уряд затвердив директиву, щоб до 2036 року 90% російської молоді регулярно займалися спортом.
У ЦПД зазначили, що після початку повномасштабної війни проти України російська політика і пропаганда зосереджені на підготовці людей для поповнення армії.
– Це чергове свідчення того, що єдиний сценарій, який зараз розглядають у Кремлі, – продовження війни. Тільки посилення тиску світової спільноти здатне змусити Путіна зупинитися, – додали в Центрі.
Джерело: Центр протидії дезінформації