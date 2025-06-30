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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Кремль скорочує кількість непридатних до армії: ЦПД розкрив плани РФ

москва
Фото: Unsplash

У Росії хочуть суттєво збільшити кількість людей, придатних до військової служби. Уряд видав відповідне розпорядження.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Росія хоче збільшити кількість людей, придатних до армії

Згідно з розпорядженням, до 2030 року частка непридатних до проходження військової служби людей повинна бути не більше 17,5%, а до 2036 року – всього 16%.

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Для порівняння, у 2024 році таких людей в Росії було близько 19%.

Також російський уряд затвердив “концепцію федеральної системи підготовки громадян РФ до військової служби”. У ній йдеться про більш активну пропаганду серед молоді так званих традиційних цінностей і моральних норм.

Крім того, уряд затвердив директиву, щоб до 2036 року 90% російської молоді регулярно займалися спортом.

У ЦПД зазначили, що після початку повномасштабної війни проти України російська політика і пропаганда зосереджені на підготовці людей для поповнення армії.

– Це чергове свідчення того, що єдиний сценарій, який зараз розглядають у Кремлі, – продовження війни. Тільки посилення тиску світової спільноти здатне змусити Путіна зупинитися, – додали в Центрі.

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Джерело: Центр протидії дезінформації

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