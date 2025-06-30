Кремль сокращает количество непригодных к армии: ЦПД раскрыл планы РФ

В России хотят существенно увеличить количество людей, пригодных к военной службе. Правительство издало соответствующее распоряжение.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

Россия хочет увеличить количество людей, пригодных к армии

Согласно распоряжению, к 2030 году доля непригодных к прохождению военной службы людей должна быть не более 17,5%, а к 2036 году — всего 16%.

Сейчас смотрят

Для сравнения, в 2024 году таких людей в России было около 19%.

Также российское правительство утвердило “концепцию федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе”. В ней говорится об более активной пропаганде среди молодежи так называемых традиционных ценностей и моральных норм.

Кроме того, правительство утвердило директиву, чтобы к 2036 году 90% российской молодежи регулярно занимались спортом.

В ЦПД отметили, что после начала полномасштабной войны против Украины российская политика и пропаганда сосредоточена на подготовке людей для пополнения армии.

— Это очередное свидетельство того, что единственный сценарий, который сейчас рассматривают в Кремле, — продолжение войны. Только усиление давления мирового сообщества способно заставить Путина остановиться, — добавили в Центре.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.