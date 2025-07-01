Латвія передасть Україні 42 БТР Patria

Уряд Латвії 1 липня ухвалив рішення передати Україні 42 бронетранспортери Patria 6×6 та інше військове обладнання для підтримки Збройних сил у боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Латвії.

Україна отримає 42 бронетранспортери Patria 6×6 від Латвії: коли очікувати

Бронетранспортери були замовлені на початку цього року, і, за словами міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, перші машини будуть відправлені Україні незабаром.

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– Ми продовжуємо і будемо продовжувати підтримувати Україну і надалі – як цього року, так і наступного року надамо Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту, – підкреслив Спрудс.

У Міноборони Латвії зазначили, що передача бронетранспортерів не вплине на обороноздатність та оперативні можливості латвійських Збройних сил.

БТР Patria 6×6 створені в межах спільної програми Фінляндії, Латвії, Швеції та Німеччини, а виготовляються у Фінляндії і Латвії.

Нагадаємо, країни-учасниці міжнародної коаліції дронів цього року планують спрямувати на підтримку України 2,75 млрд євро.

У рамках міжнародного саміту коаліції дронів, що відбувся в Ризі, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про наміри Туреччини та Бельгії приєднатися до коаліції.

Фото: Patria

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