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Латвія передала Україні ще 1,5 тис. ударних безпілотників

безпілотники Україні від Латвії

У рамках міжнародної ініціативи Коаліція дронів Латвія передала Україні 1 500 ударних безпілотників. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

– Ще 1 500 бойових безпілотників постачаються в Україну з Латвії. Дві латвійські компанії поставлять 12 000 дронів у першій половині року в рамках міжнародної коаліції дронів, – йдеться у повідомленні.

Фонд Коаліції дронів

У коментарях Андріс Спрудс додав, що фінансування на купівлю БпЛА надходить із фонду Коаліції дронів. У нього Латвія внесла €5 млн. Дві латвійські компанії пройшли конкурсний відбір та отримали кошти на постачання дронів.

Коаліція дронів

Як повідомляє Міністерство оборони , Коаліція дронів була сформована на за ініціативою Латвії та України у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн.

Зараз дивляться

Наразі роботу ініціативи координують Латвія разом із Великою Британією. Крім лідерів, Коаліція налічує ще 15 країн: Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина та Швеція.

Головна мета Коаліції – забезпечити українські Сили оборони безпілотниками та зміцнити оборонну промисловість України та держав-партнерів задля створення технологічної переваги над ворогом у довгостроковій перспективі.

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Джерело: Андріс Спрудс

Безпілотники, Латвія
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