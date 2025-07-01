Переговори про вступ до ЄС: Єврокомісія не наполягає на роз’єднанні України та Молдови

Єврокомісія не наполягатиме на роз’єднанні переговорних процесів України та Молдови щодо вступу до ЄС – це рішення мають ухвалювати держави-члени Євросоюзу.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

ЄК підтримує спільний прогрес України і Молдови на шляху до ЄС

– Коли йдеться про роз’єднання Молдови та України, це рішення дійсно мають ухвалювати держави-члени. З нашого боку чітко зрозуміло, що ми підтримуємо як Молдову, так і Україну у процесі їхніх реформ, – зазначив Мерсьє.

Він також підкреслив, що Єврокомісія бачить «стабільний прогрес» обох країн на шляху до членства в ЄС і продовжить надавати політичну, технічну та фінансову підтримку Україні та Молдові.

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Речник додав, що Єврокомісія працюватиме з державами-членами для ухвалення ними позитивних рішень щодо відкриття першого кластера переговорів про вступ обох країн до Євросоюзу.

Нагадаємо, Віктор Орбан оголосив результати так званого опитування Voks2025 щодо вступу України до Євросоюзу. У голосуванні нібито взяли участь 2 млн 278 тис. громадян. За результатами голосування Voks2025, 2 млн 168 тис. (95%) висловилися проти вступу України до ЄС, а 5% – підтримують шлях України.

Раніше угорський прем’єр Віктор Орбан заявляв, що приєднання України до ЄС негативно вплине на інтереси Угорщини, зокрема начебто призведе до банкрутства країни.

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