Генерал США Гринкевич вступив на посаду командувача сил НАТО в Європі

Американський генерал Алексус Гринкевич офіційно очолив Об’єднані збройні сили НАТО в Європі.

Він замінив на цій посаді генерала Крістофера Каволі, повідомили 4 липня на офіційному сайті Альянсу.

Гринкевич став новим командувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі

Офіційна церемонія передачі командування відбулася сьогодні у штаб-квартирі Об’єднаних сил НАТО в Монсі, Бельгія.

Зараз дивляться

Відтепер генерал Гринкевич, представник Повітряних сил США, є новим Верховним головнокомандувачем союзних військ НАТО в Європі (SACEUR).

Крістофер Каволі обіймав цю посаду з 2022 року. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте подякував йому за “модернізацію колективної оборони НАТО і за його роботу з реагування на повномасштабне вторгнення Росії в Україну”.

Він також привітав нового командувача та зазначив, що генерал Гринкевич приносить із собою “багатий досвід” на цю стратегічно важливу позицію”.

24 червня під час слухань у Сенаті США Гринкевич висловив впевненість у тому, що Україна здатна здобути перемогу у війні з Росією.

– Я думаю, що Україна може перемогти, – сказав він на слуханнях.

Трамп висунув Гринкевича на посаду головкома об’єднаних сил НАТО

Нагадаємо, 5 червня президент США Дональд Трамп висунув генерал-лейтенанта Гринкевича на посаду командувача Об’єднаними силами НАТО в Європі. До призначення він працював директором оперативного управління J-3 Об’єднаного штабу Пентагону у Вашингтоні.

Після затвердження на новій посаді Гринкевич очолить Європейське командування Збройних сил США, змінивши генерала Каволі, який має намір піти у відставку в липні 2025 року.

За інформацією Defense News, нового командувача вважають одним із найперспективніших офіцерів в американських збройних силах.

Гринкевич має досвід бойових польотів на винищувачах F-16 і F-22.

Протягом чотирьох років служив у Центральному командуванні США (CENTCOM), де координував дії американських військ на Близькому Сході, включно з авіаційними місіями.

Фото: НАТО

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.