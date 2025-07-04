Генерал США Гринкевич вступив на посаду командувача сил НАТО в Європі
Американський генерал Алексус Гринкевич офіційно очолив Об’єднані збройні сили НАТО в Європі.
Він замінив на цій посаді генерала Крістофера Каволі, повідомили 4 липня на офіційному сайті Альянсу.
Гринкевич став новим командувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі
Офіційна церемонія передачі командування відбулася сьогодні у штаб-квартирі Об’єднаних сил НАТО в Монсі, Бельгія.
Відтепер генерал Гринкевич, представник Повітряних сил США, є новим Верховним головнокомандувачем союзних військ НАТО в Європі (SACEUR).
Крістофер Каволі обіймав цю посаду з 2022 року. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте подякував йому за “модернізацію колективної оборони НАТО і за його роботу з реагування на повномасштабне вторгнення Росії в Україну”.
Він також привітав нового командувача та зазначив, що генерал Гринкевич приносить із собою “багатий досвід” на цю стратегічно важливу позицію”.
24 червня під час слухань у Сенаті США Гринкевич висловив впевненість у тому, що Україна здатна здобути перемогу у війні з Росією.
– Я думаю, що Україна може перемогти, – сказав він на слуханнях.
Трамп висунув Гринкевича на посаду головкома об’єднаних сил НАТО
Нагадаємо, 5 червня президент США Дональд Трамп висунув генерал-лейтенанта Гринкевича на посаду командувача Об’єднаними силами НАТО в Європі. До призначення він працював директором оперативного управління J-3 Об’єднаного штабу Пентагону у Вашингтоні.
Після затвердження на новій посаді Гринкевич очолить Європейське командування Збройних сил США, змінивши генерала Каволі, який має намір піти у відставку в липні 2025 року.
За інформацією Defense News, нового командувача вважають одним із найперспективніших офіцерів в американських збройних силах.
Гринкевич має досвід бойових польотів на винищувачах F-16 і F-22.
Протягом чотирьох років служив у Центральному командуванні США (CENTCOM), де координував дії американських військ на Близькому Сході, включно з авіаційними місіями.
Фото: НАТО