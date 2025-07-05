Податки, міграція та оборона: Трамп підписав свій “великий прекрасний” закон

Президент США Дональд Трамп підписав свій історичний “великий прекрасний” (The Big Beautiful Bill) законопроєкт про податки та можливе підвищення стелі держборгу.

Про це повідомляє BBC News.

Трамп підписав закон про податки

Цей законопроєкт впроваджує ключові частини програми Трампа. Йдеться про зниження податків, збільшення витрат на оборону та жорсткі заходи щодо імміграції.

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Трамп заявив своїм прихильникам, що цей документ сприятиме економічному зростанню США, але тепер йому треба у цьому переконати скептично налаштованих американців. Останні опитування показують, що багато хто не схвалює окремі частини законопроєкту про податки.

Водночас кілька членів Республіканської партії виступили проти цього закону через зростання державного боргу США, а демократи попередили, що законопроєкт винагородить багатих і покарає бідних.

Документ із 870 сторінок передбачає:

продовження податкових пільг 2017 року першого терміну Трампа,

різке скорочення витрат на Medicaid, державну програму медичного страхування для осіб із низькими доходами та осіб з інвалідністю,

нові податкові пільги на доходи від чайових, понаднормову роботу та соціальне страхування,

збільшення бюджету на оборону на $150 млрд,

скорочення податкових пільг на “чисту” енергію епохи Байдена,

виділення $100 млрд на імміграційну та митну службу (ICE).

Варто зауважити, що Трамп усіляко вихваляє податкові пільги в законопроєкті і відкидає критику щодо впливу на соціальні програми, як-от продовольча допомога та медична Medicaid.

Трамп похвалив виділення додаткових коштів на охорону кордонів та імміграційний контроль.

Варто зауважити, що лідер меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс затримав остаточне голосування в нижній палаті Конгресу в четвер, виступаючи майже дев’ять годин.

Він назвав законопроєкт неабияким нападом на охорону здоров’я американського народу та процитував свідчення осіб, стурбованих його наслідками. Але його промова лише відтермінувала неминуче.

Лише двоє республіканців виступили проти закону, долучившись до всіх 212 демократів.

Тож великий і прекрасний законопроєкт Трампа ухвалили 218 голосами проти 214.

Економічне зростання чи збільшення держборгу

У Білому домі вважають, що податкові пільги допоможуть стимулювати економічне зростання Америки. Водночас багато експертів побоюються, що цього буде недостатньо, щоб запобігти різкому зростанню бюджетного дефіциту – різниці між видатками та податковими надходженнями. А це неминуче призведе до збільшення державного боргу.

Аналіз Бюджетного управління Конгресу (CBO) показує, що податкові пільги можуть принести надлишок у перший рік, але потім призведуть до різкого зростання дефіциту.

Джерело : BBC

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