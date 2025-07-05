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Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Влада РФ приховала демографічну статистику на тлі рекордних втрат у війні

армія РФ
Фото: Getty Images

Російська влада повністю приховала ключові демографічні показники, включно з чисельністю населення, кількістю народжень, смертей, шлюбів і розлучень. Про це повідомляє російське опозиційне медіа.

У Росстаті відсутній розділ Демографія

2 липня Росстат оприлюднив черговий статистичний бюлетень, однак у ньому повністю відсутній один із ключових розділів – Демографія.

Як зазначив провідний російський демограф, який побажав залишитися анонімним, влада РФ видалила майже всі дані, пов’язані з населенням, залишивши лише два другорядні показники.

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Зокрема, засекреченими стали такі базові демографічні дані:

  • чисельність постійного населення;
  • кількість народжених;
  • кількість померлих;
  • кількість укладених шлюбів і розлучень;
  • кількість іммігрантів тощо.

Відомості про народжуваність, смертність, шлюбність і розлучення зникли з відкритого доступу ще деякий час тому.

Але тепер навіть у офіційних статистичних збірниках залишилися лише два показники:

  • сумарний коефіцієнт народжуваності за регіонами;
  • сумарний коефіцієнт народження третіх і наступних дітей.

Це відбулося на тлі вкрай тяжких втрат російської армії у повномасштабній війні.

За останню добу Сили оборони України ліквідували близько 1 050 російських військових, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Станом на 1 228-й день повномасштабного вторгнення, сукупні втрати армії РФ досягли приблизно 1 025 260 осіб – убитими й пораненими.

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