Ключ до лідерства – співчуття: Келлог похвалив Зеленського після розмови з Трампом

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог висловив позитивну оцінку президенту України Володимиру Зеленському після його розмови з Дональдом Трампом.

Келлог похвалив Зеленського

Про це він написав на своїй сторінці у X (Twitter).

– Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття, – написав Келлог у коментарі до телефонної розмови між двома лідерами.

Він також подякував Зеленському за слова підтримки у зв’язку з трагічною повінню в Техасі, яка забрала життя, зокрема й серед молоді:

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– Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття – ключова складова лідерства, – додав Келлог.

Розмова Зеленського з Трампом

Нагадаємо, 4 липня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили повітряні удари РФ та ситуацію на фронті.

Як повідомило видання Axios, основна частина 40-хвилинної бесіди була присвячена потребам України у системах протиповітряної оборони.

Зокрема, обговорювалась можливість передання ракет до систем Patriot.

Зеленський зазначив, що Україна готова до прямих проєктів із США та вважає їх надзвичайно важливими для зміцнення безпеки, передусім у сфері дронів і сучасних технологій.

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