Зеленский поговорил по телефону с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп уже провели телефонный разговор.
Разговор Зеленского и Трампа: что известно
— Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали — совсем скоро, — сообщил глава ОП Андрей Ермак.
— Очень важный и полезный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Поздравил президента Трампа и весь американский народ с Днем независимости, — написал Зеленский.
Он поблагодарил США за всю оказанную поддержку, которая “позволяет беречь жизни людей и независимость”.
Президент отметил, что Украина и США вместе сделали многое и поддерживают усилия, чтобы остановить убийства украинцев и установить устойчивый мир.
По словам главы государства, “нужно достойное соглашение для мира, и Украина поддерживает американские предложения”.
— Мы сегодня говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и шире – о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд, — отметил глава государства.
Президенты подробно обсудили потенциал оборонной промышленности и возможности совместного производства.
Зеленский отметил, что Украина готова к прямым проектам с США и считает их чрезвычайно важными для укрепления безопасности, прежде всего в сфере дронов и современных технологий.
Зеленский планировал в телефонном разговоре с Трампом обсудить резкое сокращение военной помощи США, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
— Также речь шла о взаимных закупках, инвестициях и дипломатическом взаимодействии – как с США, так и с другими международными партнерами.
Как отмечает Суспільне со ссылкой на источники, подготовка к этому разговору началась еще до официальных сообщений о приостановлении поставок.
По информации FT, Зеленский должен был поднять вопрос возможных будущих закупок оружия, подчеркивая, что Украина готова приобрести у США “большой пакет помощи”.
Киев уже передал Вашингтону перечень необходимого вооружения и ожидает ответа.
Последний пакет помощи объемом $500 млн был объявлен в январе, при президентстве Джо Байдена.
В марте сообщалось, что Украина уже получила 90% вооружения, предусмотренного этим пакетом.
На днях американские СМИ сообщили, что Пентагон решил приостановить поставки ракет-перехватчиков для ПВО и высокоточных боеприпасов, обещанных еще при Байдене.
Причиной назвали опасения, что запасы США стали критически малыми. Это решение, по сообщениям, принял глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби после аудита имеющихся резервов.