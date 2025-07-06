США дали країнам ультиматум: угода до 1 серпня або мита

ЄС та інші країни можуть зіткнутися з американськими тарифами з 1 серпня, якщо не укладуть торгові угоди з Вашингтоном.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю CNN.

США встановили новий крайній термін для угод щодо мит

Заява Бессента фактично відкладає введення тарифів, які спочатку мали повернутися 2 квітня, але були призупинені до 9 липня.

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Тепер крайній термін перенесено на 1 серпня, що дає країнам додатковий місяць для переговорів.

Адміністрація Трампа направить листи 100 невеликим країнам з попередженням про повернення до тарифних ставок від 2 квітня.

Бессент повідомив, що в листах буде зазначено: якщо країни не досягнуть прогресу у переговорах, то з 1 серпня повернуться мита, що діяли 2 квітня.

Повідомляється, що адміністрація Трампа використала період з квітня для проведення амбітних переговорів з іншими країнами з метою досягнення угод, які дозволили б уникнути повернення тарифів розміром від 10% до 50% для десятків країн.

— Це не новий крайній термін. Ми говоримо, що саме тоді це станеться, – пояснив Бессент, спростовуючи звинувачення у використанні погроз замість переговорів.

Ситуація розвивається на тлі того, що чиновники адміністрації Трампа все частіше натякають на труднощі в укладенні угод.

Наразі американська адміністрація вже уклала угоди з Великобританією та В’єтнамом, а також домовилася з Китаєм про тимчасове зниження мит.

Міністр фінансів повідомив, що адміністрація близька до укладення ще кількох угод.

— Я очікую кількох важливих оголошень найближчими кількома днями, – заявив він, не розкриваючи деталей про конкретні країни.

Американський міністр підкреслив, що країни можуть самостійно вирішувати долю переговорів.

— Якщо ви хочете прискорити процес, будь ласка. Якщо ви хочете повернутися до попередньої ставки, це ваш вибір, – наголосив Бессент.

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