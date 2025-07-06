США поставили странам ультиматум: соглашение до 1 августа или пошлины

ЕС и другие страны могут столкнуться с американскими тарифами с 1 августа, если не заключат торговые соглашения с Вашингтоном.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNN.

США установили новый крайний срок для соглашений по пошлинам

Заявление Бессента фактически откладывает введение тарифов, которые изначально должны были вернуться 2 апреля, но были приостановлены до 9 июля.

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Теперь крайний срок перенесен на 1 августа, что дает странам дополнительный месяц для переговоров.

Администрация Трампа направит письма 100 небольшим странам с предупреждением о возвращении к тарифным ставкам от 2 апреля.

Бессент сообщил, что в письмах будет указано: если страны не достигнут прогресса в переговорах, то с 1 августа вернутся пошлины, действовавшие 2 апреля.

Сообщается, что администрация Трампа использовала период с апреля для проведения амбициозных переговоров с другими странами с целью достижения соглашений, которые позволили бы избежать возвращения тарифов в размере от 10% до 50% для десятков стран.

— Это не новый крайний срок. Мы говорим, что именно тогда это произойдет, — пояснил Бессент, опровергая обвинения в использовании угроз вместо переговоров.

Ситуация развивается на фоне того, что чиновники администрации Трампа все чаще намекают на трудности в заключении соглашений.

На данный момент американская администрация уже заключила соглашения с Великобританией и Вьетнамом, а также договорилась с Китаем о временном снижении пошлин.

Министр финансов сообщил, что администрация близка к заключению еще нескольких соглашений.

— Я ожидаю нескольких важных объявлений в ближайшие несколько дней, — заявил он, не раскрывая деталей о конкретных странах.

Американский министр подчеркнул, что страны могут самостоятельно решать судьбу переговоров.

— Если вы хотите ускорить процесс, пожалуйста. Если вы хотите вернуться к прежней ставке, это ваш выбор, — подчеркнул Бессент.

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