Настав час Трампу надати більше інструментів для припинення війни – Ліндсі Грем

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має надати більше інструментів для припинення повномасштабної війни Російської Федерації проти України.

Про це заявив представник Республіканської партії, американський сенатор Ліндсі Грем.

Ліндсі Грем заявив, що має зробити Трамп для припинення війни

– Я дуже ціную зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні. Але для цього потрібні партнери, які готові це зробити, – стверджує сенатор США.

Він звернув увагу, що Україна погодилася на припинення вогню та всі прохання про зустрічі, тоді як російський диктатор Володимир Путін продовжує ігнорувати мирні зусилля.

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На думку Ліндсі Грема, настав час президенту США надати більше інструментів для припинення війни.

Він очікує, що Сенат США внесе двопартійний законопроєкт про російські санкції, який дозволить запровадити тарифи та обмеження проти країн, що підтримують військову машину диктатора Путіна та не допомагають Україні.

За словами сенатора, законопроєкт міститиме президентську відмову від санкціонування, щоб надати Трампу максимальний вплив.

– Цей законопроєкт має 85 співавторів. Їхня кількість зростає. Настав час припинити це кровопролиття, – резюмував Ліндсі Грем.

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