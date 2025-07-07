Під Москвою дрони атакували Краснозаводський хімзавод, де виробляють вибухівку
У Московській області РФ вранці 7 липня дрони атакували Краснозаводський хімічний завод, де виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння.
Про це повідомили російські ЗМІ і підтвердив керівник Центру протидії дизінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Атака на Краснозаводський хімзавод під Москвою
Жителі російського Краснозаводська у мережі публікують численні відео, на яких видно у чути проліт дрона та вибух після влучання по хімзаводу.
Водночас влада Московської області станом на зараз не підтверджувала цю інформацію.
А Міноборони країни-агресора в ранковому зведенні згадало про вісім БпЛА, нібито збитих над територією Московського регіону.
Коваленко сказав, що це підприємство – важлива ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії РФ артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами.
Краснозаводський хімзавод спеціалізується на засобах захисту літальних апаратів, антитерористичних засобах на замовлення для Міноборони, МВС та інших силових структур Росії. Входить до структури Ростеха.
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