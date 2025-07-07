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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Під Москвою дрони атакували Краснозаводський хімзавод, де виробляють вибухівку

дрон бпла
Фото: Pixabay

У Московській області РФ вранці 7 липня дрони атакували Краснозаводський хімічний завод, де виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння.

Про це повідомили російські ЗМІ і підтвердив керівник Центру протидії дизінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Атака на Краснозаводський хімзавод під Москвою

Жителі російського Краснозаводська у мережі публікують численні відео, на яких видно у чути проліт дрона та вибух після влучання по хімзаводу.

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Водночас влада Московської області станом на зараз не підтверджувала цю інформацію.

А Міноборони країни-агресора в ранковому зведенні згадало про вісім БпЛА, нібито збитих над територією Московського регіону.

Коваленко сказав, що це підприємство – важлива ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії РФ артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами.

Краснозаводський хімзавод спеціалізується на засобах захисту літальних апаратів, антитерористичних засобах на замовлення для Міноборони, МВС та інших силових структур Росії. Входить до структури Ростеха.

Краснозаводськ на карті

Краснозаводськ на карті РФ. Фото: Google maps

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