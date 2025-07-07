Під Москвою дрони атакували Краснозаводський хімзавод, де виробляють вибухівку

У Московській області РФ вранці 7 липня дрони атакували Краснозаводський хімічний завод, де виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння.

Про це повідомили російські ЗМІ і підтвердив керівник Центру протидії дизінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Атака на Краснозаводський хімзавод під Москвою

Жителі російського Краснозаводська у мережі публікують численні відео, на яких видно у чути проліт дрона та вибух після влучання по хімзаводу.

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Водночас влада Московської області станом на зараз не підтверджувала цю інформацію.

А Міноборони країни-агресора в ранковому зведенні згадало про вісім БпЛА, нібито збитих над територією Московського регіону.

Коваленко сказав, що це підприємство – важлива ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії РФ артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами.

Краснозаводський хімзавод спеціалізується на засобах захисту літальних апаратів, антитерористичних засобах на замовлення для Міноборони, МВС та інших силових структур Росії. Входить до структури Ростеха.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

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