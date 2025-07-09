Трамп підтвердив розгляд можливості надання Україні систем ППО Patriot

Розгляд можливості передачі Україні додаткової системи протиракетної оборони Patriot підтвердив президент США Дональд Трамп.

Трамп про можливість передачі Україні Patriot

Під час зустрічі з африканськими лідерами у Білому домі Трамп сказав, що разом зі своєю командою розглядає можливість передачі Україні систем Patriot.

– Вони (українці, – Ред.) хотіли б цього, я знаю, що вони зробили запит. Тож ми маємо розглянути це, – додав президент США.

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Він зазначив, що ці системи ППО насправді є “дуже рідкісними” й “дуже дорогими”.

– Шкода, що ми повинні витрачати стільки грошей на війну, якої ніколи б не було, якби я був президентом, – додав Трамп.

Президент ще раз наголосив, що українці зазнають потужних ракетних і повітряних ударів.

– Тож ми розглядаємо це (передачу системи Patriot, – Ред.), – сказав президент США.

Нагадаємо, що раніше західні ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп начебто розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot.

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