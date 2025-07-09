У Конференції з відбудови України в Римі беруть участь понад 4 тис. учасників: ключові теми

У Конференції з питань відновлення України URC2025 візьмуть участь понад 4 тис. високопосадовців. На полях заходу відбудеться саміт Коаліції охочих.

Про це повідомляє МЗС України.

Конференція з відновлення України: що відомо

– Андрій Сибіга заявив, що у Конференції з питань відновлення України беруть участь понад 4 тис. представників урядів, бізнесу та громадянського суспільства, – йдеться у повідомленні.

В МЗС додали, що на полях URC2025 відбудеться саміт Коаліції охочих. Ключовим елементом обговорення стане безпека: які кроки підвищать ціну агресії, як змусити Росію до перемир’я, а також які конкретні дії необхідні для посилення України.

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Конференція зосередиться на чотирьох основних темах:

бізнесовий вимір: мобілізація приватного сектору для реконструкції економічного зростання;

людський вимір: соціальне відновлення та людський капітал для відновлення України;

місцевий та регіональний вимір: відновлення громад та регіонів;

вимір ЄС: вступ до ЄС та пов’язані з цим реформи.

Глава МЗС Андрій Сибіга в ефірі національного телемарафону Єдині новини подякував італійській стороні за ” її лідерство та організацію цієї важливої конференції”.

За його словами, “відновлення України має стати історією успіху для всіх, хто долучиться до цього процесу”.

– Це – наймасштабніший проєкт Європи XXI століття, який змінить не лише Україну та її економіку, а й саму Європу. Втім, конкретні дії потрібні вже зараз. Українці повинні бачити: попри всі жахливі випробування, в України є майбутнє – і воно відкриває можливості для кожного: для них самих, для їхніх родин, для їхніх дітей, – сказав він, перебуваючи в Римі.

Хто відвідає Конференцію URC2025

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова повідомила, що бере участь у Конференції з відновлення України.

За її словами, захід об’єднає ключових європейських та українських лідерів, зокрема прем’єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні, президента Європейської Ради Антоніу Кошту, голову Європейського парламенту Роберту Мецолу, главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та президента України Володимира Зеленського.

– Я прибула до Риму – міста, де протягом наступних трьох днів світ зосередиться не на руйнуванні, а на відбудові України, – написала Матернова.

Посол додала, що головною метою зустрічі є обговорення таких напрямів, як енергетика, інфраструктура, медична галузь, освіта, підтримка ветеранів, а також реформи, які мають забезпечити інтеграцію України до Європейського Союзу.

– Бізнес та міжнародні інвестори також беруть участь, оскільки відновлення потребує як державного, так і приватного лідерства. Тут також присутні організації громадянського суспільства, багато місцевих представників та журналісти з України, – додала вона.

Напередодні візиту Зеленський підписав указ про формування української делегації, яка представлятиме державу на URC2025. Очолить делегацію перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко. Загалом у складі делегації – 11 високопосадовців.

URC2025 стане четвертою Конференцією з питань відновлення України. Захід триватиме з 10 по 11 липня 2025 року. Він є продовженням серії політичних зустрічей високого рівня, спрямованих на якнайшвидше відновлення та довгострокову реконструкцію України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Фото: URC2025

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