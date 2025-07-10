Німеччина готова придбати Patriot у США для України – Мерц

Німеччина розглядає можливість придбання систем протиповітряної оборони Patriot у США для подальшої передачі Україні.

Про це в Римі заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє агенція Reuters.

Німеччина готова купити системи Patriot для України

– Ми також готові придбати додаткові системи Patriot у США, щоб надати їх Україні, – сказав Мерц.

За словами канцлера, минулого тижня він звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням передати Україні системи Patriot.

Зараз дивляться

– Американці самі потребують деяких з них, але у них їх також багато. Поки що остаточно не вирішено, чи буде здійснена поставка, – уточнив він.

Канцлер підкреслив непохитність підтримки України.

Днями Трамп заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні комплексу ППО Patriot.

Видання Axios, посилаючись на джерела, повідомило, що після зупинки військової допомоги з боку США, Мерц зателефонував Трампу та попросив відновити постачання ракет до Patriot.

За інформацією видання, канцлер поінформував президента США, що Німеччина готова закупити комплекси Patriot у Сполучених Штатів і передати їх Україні.

У відповідь Трамп запропонував Німеччині передати Україні один із власних Patriot.

Домовленості досягнуто не було, однак, за даними Axios, перемовини тривають.

Нагадаємо, вчора після зустрічі в Берліні з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Мерц підтвердив намір надати Україні додаткову допомогу для посилення протиповітряної оборони в умовах збройної агресії Росії.

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