Німеччина готова надати Україні додаткові системи ППО – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв додаткову підтримку Україні для зміцнення її протиповітряної оборони у боротьбі проти Росії.

Про це пише DPA.

Додаткова допомога Україні від Німеччини: що відомо

Мерц виступив після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні в середу та заявив, що питання додаткової підтримки України буде обговорюватися під час відеоконференції Коаліції охочих у четвер.

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В Коаліцію входять близько 30 країн, які підтримують оборону України проти російської агресії.

– Тут, зокрема, буде йти мова про ухвалення рішень щодо додаткових систем ППО, і я також зроблю відповідні пропозиції, які ми могли б реалізувати з боку Німеччини, – зазначив він.

Мерц привітав нещодавні сигнали зі Сполучених Штатів та зауважив, що Вашингтон “зрештою перегляне свою підтримку повітряної оборони Києва”. Він додав, що перебуває “у хорошій комунікації” з президентом США Дональдом Трампом з цього питання.

Газета The Wall Street Journal повідомила, що, з огляду на масовані російські атаки останніх тижнів, Трамп розглядає можливість передати Києву ще одну систему ППО Patriot.

Це буде перший випадок, коли він санкціонує постачання Україні великої системи озброєння.

Військово-повітряні сили України в середу заявили, що Росія вночі здійснила ще одну масовану атаку дронами. Загалом у бік України було запущено 728 іранських дронів Shahed та хибних цілей.

– Те, що сталося минулої ночі, – одне з наймасовіших бомбардувань і ракетних атак від початку війни. Вони майже повністю спрямовані на цивільні об’єкти. Це – тероризм проти мирного населення, – заявив Мерц.

– Це більше не має нічого спільного з війною проти військових цілей, – додав він.

Нагадаємо, сьогодні під час дебатів щодо бюджету у Бундестазі Мерц заявив що дипломатичні засоби у війні вичерпані, тому Німеччина надалі допомагатиме Україні.

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