Зустріч Коаліції охочих у Римі буде присвячена безпековим питанням – Сибіга

Під час Конференції з відновлення України в Римі, яка відбудеться 10-11 липня, запланована зустріч Коаліції охочих.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону Єдині новини.

Зустріч Коаліції охочих на Конференції з відновлення України

За словами Сибіги, зустріч представників коаліції пройде в межах Конференції та буде зосереджена насамперед на темах безпеки та посилення тиску на Росію.

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– Під час цієї зустрічі ключовим елементом, безумовно, буде безпека; кроки, які необхідно здійснити спільно нам, аби підняти ціну агресії для Росії в продовженні війни; як змусити Росію до справедливого миру; як змусити Росію до перемирʼя, які конкретні додаткові елементи допомоги потрібні Україні, – перелічив глава МЗС.

На цьому тижні президент Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стамером, під час яких сторони також обговорили проведення зустрічі Коаліції охочих у межах саміту в Римі.

Коаліція охочих на чолі з Великою Британією та Францією заявила своєю метою надання гарантій безпеки Україні в разі припинення вогню.

З березня коаліція не проводила нових зустрічей. Причинами стали суперечності навколо обсягів військової допомоги з боку США та прагнення отримати підтримку Вашингтона щодо потенційного розміщення західних військових підрозділів на території України.

Конференція з відновлення України URC2025 у Римі відбудеться з 10 по 11 липня.

Захід є частиною серії політичних самітів високого рівня, спрямованих на підтримку швидкої відбудови та довготривалої реконструкції України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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