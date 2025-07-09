Встреча Коалиции желающих в Риме будет посвящена вопросам безопасности – Сибига

Во время Конференции по восстановлению Украины в Риме, которая состоится 10-11 июля, запланирована встреча Коалиции желающих.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона Єдині новини.

Встреча Коалиции желающих на Конференции по восстановлению Украины

По словам Сибиги, встреча представителей коалиции пройдет в рамках Конференции и будет сосредоточена прежде всего на темах безопасности и усиления давления на Россию.

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— Во время этой встречи ключевым элементом, безусловно, будет безопасность; шаги, которые необходимо предпринять совместно, чтобы поднять цену агрессии для России в продолжении войны; как заставить Россию к справедливому миру; как заставить Россию к перемирию, какие конкретные дополнительные элементы помощи нужны Украине, – перечислил глава МИД.

На этой неделе президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стамером, в ходе которых стороны также обсудили проведение встречи Коалиции желающих в рамках саммита в Риме.

Коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией заявила своей целью предоставление гарантий безопасности Украине в случае прекращения огня.

С марта коалиция не проводила новых встреч. Причинами стали противоречия вокруг объемов военной помощи со стороны США и стремление получить поддержку Вашингтона в отношении потенциального размещения западных воинских подразделений на территории Украины.

Конференция по восстановлению Украины URC2025 в Риме состоится с 10 по 11 июля.

Мероприятие является частью серии политических саммитов высокого уровня, направленных на поддержку быстрого восстановления и долгосрочной реконструкции Украины после начала полномасштабного вторжения России.

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