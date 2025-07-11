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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Луховицький авіазавод під Москвою атакували дрони – ЦПД

Атака дронів на Луховицький авіазавод під Москвою 11 липня: наслідки вибухів
Фото: Факти ICTV

У ніч проти 11 липня дрони атакували Луховицький авіаційний завод у Московській області, який спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29/31.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Атака дронів на Луховицький авіазавод під Москвою

Про вибухи у Луховицях під час атаки БпЛА цієї ночі повідомляли також жителі підмосковного міста.

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Вони казали, що під ударом був саме Луховицький авіаційний завод ім. П.А. Вороніна, а також поруч розташована нафтобаза.

У Міноборони РФ заявили про нібито збиття над Московським регіоном 11 дронів.

За словами Коваленка, це підприємство спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їхніх модифікацій.

Також він бере участь у розробці нових зразків бойової авіації, зокрема проєктів так званого перспективного фронтового винищувача на базі платформи МіГ.

Крім того, Луховицький авіаційний завод задіяний у циклі модернізації БпЛА типу Герань/Шахед.

Луховиці на карті

Фото: Google maps

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