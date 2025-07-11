Масштабна атака дронів у Тулі: вибухи лунали поблизу оборонних заводів РФ

У ніч на 11 липня у місті Тула та Тульській області Росії знову пролунали вибухи.

Вибухи у Тульській області: що відомо

За повідомленнями місцевих жителів, звуки розривів було чутно у Пролетарському районі міста.

Інформацію про атаку безпілотників також підтвердив губернатор Тульської області Дмитро Міляєв.

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Як повідомляє телеграм-канал ASTRA, саме там розташовані три ключові підприємства російської оборонної промисловості.

На відеозаписах, що ширяться мережею, зафіксовані звуки вибухів на тлі двох висотних будинків по вулиці Хворостухіна, 17 та 19. Менш ніж за 2,5 кілометра від цієї локації розміщено:

АТ Конструкторське бюро приладобудування;

НВО СПЛАВ – виробник реактивних систем залпового вогню;

АТ Щеглівський вал.

Усі три підприємства вже неодноразово ставали об’єктами атак у травні та червні.

Наслідки останньої атаки наразі не розголошуються. Тим часом в Міноборони РФ заявили про збиття 155 безпілотників.

Нагадаємо у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України уразили завод з виробництва боєприпасів у Московській області Російської Федерації.

На підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.

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