Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Терміново
Вибухи в Луцьку: у місті – пожежа на території підприємства та гаражного кооперативу
СБУ виявила в Шахедах, які атакували Київ, компоненти китайського виробництва
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

Масштабна атака дронів у Тулі: вибухи лунали поблизу оборонних заводів РФ

вибухи в Росії
Фото: Факти ICTV

У ніч на 11 липня у місті Тула та Тульській області Росії знову пролунали вибухи.

Вибухи у Тульській області: що відомо

За повідомленнями місцевих жителів, звуки розривів було чутно у Пролетарському районі міста.

Інформацію про атаку безпілотників також підтвердив губернатор Тульської області Дмитро Міляєв.

Зараз дивляться

Як повідомляє телеграм-канал ASTRA, саме там розташовані три ключові підприємства російської оборонної промисловості.

На відеозаписах, що ширяться мережею, зафіксовані звуки вибухів на тлі двох висотних будинків по вулиці Хворостухіна, 17 та 19. Менш ніж за 2,5 кілометра від цієї локації розміщено:

  • АТ Конструкторське бюро приладобудування;
  • НВО СПЛАВ – виробник реактивних систем залпового вогню;
  • АТ Щеглівський вал.

Усі три підприємства вже неодноразово ставали об’єктами атак у травні та червні.

Наслідки останньої атаки наразі не розголошуються. Тим часом в Міноборони РФ заявили про збиття 155 безпілотників.

Нагадаємо у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України уразили завод з виробництва боєприпасів у Московській області Російської Федерації.

На підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.

Читайте також
Росію за дві доби атакували майже 650 дронів, є влучання в оборонний завод та НПЗ
атака на РФ НПЗ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь