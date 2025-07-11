Трамп домовився про постачання американської зброї Україні через НАТО

Президент США Дональд Трамп уклав угоду з НАТО про постачання американської зброї в Україну через альянс. Саме військовий блок оплатить це озброєння на 100%.

Про це америнський лідер розповів в інтерв’ю телеканалу NBC.

НАТО повністю оплатить озброєння США для України

– Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує це озброєння на сто відсотків. Ми відправимо Patriot до НАТО, а потім НАТО розподілить їх, – наголосив Трамп.

Він також сказав, що в понеділок зробить важливу заяву щодо Росії, але не надав додаткових подробиць.

Зараз дивляться

– Я розчарований Росією… в понеділок я зроблю важливу заяву щодо РФ, – резюмував президент США.

Напередодні ЗМІ писали, що Дональд Трамп вперше після повернення до Білого дому вирішив передати зброю Україні, скориставшись президентськими повноваженнями.

За їхніми даними, загальна вартість озброєння може сягнути близько $300 млн.

Йдеться про передання зброї зі складів США за процедурою Presidential Drawdown Authority (PDA) – механізмом термінового постачання збройної допомоги.

Джерело : CNN

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