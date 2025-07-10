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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Трамп уперше використає президентські повноваження для озброєння України

Трамп погодив передачу зброї Україні: що відомо про допомогу на $300 млн
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп вперше після повернення до Білого дому вирішив передати зброю Україні, скориставшись повноваженнями, які активно застосовував його попередник.

Про це повідомили два джерела, знайомі з рішенням, у коментарі Reuters.

Трамп погодив передачу зброї Україні: що відомо про допомогу на $300 млн

Цей крок може свідчити про нову зацікавленість президента у підтримці оборони України.

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За словами співрозмовників агентства, команда Трампа планує передати Києву озброєння зі складів США за процедурою Presidential Drawdown Authority (PDA) — механізмом термінового постачання збройної допомоги. Один із посадовців зазначив, що загальна вартість озброєння може сягнути близько 300 мільйонів доларів.

Це стане першою поставкою зброї Україні за каденції Трампа з використанням цього механізму від початку повномасштабного вторгнення Росії понад три роки тому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив готовність підписати законопроєкт про жорсткі економічні обмеження щодо Росії.

Водночас адміністрація наполягає на тому, щоб президент мав виключне право приймати рішення щодо подальшої долі санкцій.

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