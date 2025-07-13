АПК Росії втрачає рентабельність: у розвідці перерахували причини

Російський агропромисловий комплекс (АПК) переживає серйозні проблеми попри заяви уряду РФ про самозабезпеченість продовольством.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Рентабельність АПК РФ впала до критичних показників

Прибутковість аграрного сектору Росії знизилася з 20,3% у 2022 році до 18,2% у 2025-му.

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Як зазначили у розвідці, це робить російський АПК непривабливим для вкладників, адже для залучення інвестицій рентабельність галузі має становити не менше ніж 30%.

— Попри заяви про самозабезпеченість зерном, олією, цукром та м’ясними продуктами, російський АПК демонструє системні проблеми, – зазначають у відомстві.

Найпроблемнішим залишається питання самозабезпечення насінням цукрового буряка та картоплі.

Здорожчання кредитів призвело також до подорожчання сільськогосподарської техніки.

Упродовж січня-квітня 2025 року продажі російської техніки впали на 32%.

Водночас зросла залежність від імпорту – Росія збільшила закупівлі продукції АПК до $12,9 млрд, що на 12,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

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