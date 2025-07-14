Трамп сьогодні оголосить новий план озброєння України: Axios дізналося деталі

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 14 липня, оголосить новий план озброєння для України, який, ймовірно, включатиме наступальну зброю, попри те, що донедавна запевняв, що надаватиме лише оборонну, аби уникнути ескалації конфлікту.

Про це пише видання Axios з посиланням на два джерела, обізнані з планами.

Новий план Трампа щодо озброєння України: що відомо

Співрозмовники кажуть, що у них є підстави вважати, що план включатиме ракети великої дальності, які можуть досягти цілей в глибині території РФ, включаючи Москву.

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Проте досі невідомо, чи є вже остаточне рішення.

Водночас напередодні американський сенатор-рейспубліканець Ліндсі Грем заявив, що “Трамп дуже розлючений на Путіна”, і його зааява 14 липня буде дуже агресивною.

– Нова ініціатива, яка буде озвучена на зустрічі Трампа і генсека НАТО Марка Рютте, передбачає, що європейські країни будуть платити за зброю американського виробництва, яка буде відправлена в Україну, – пише видання.

Протягом останніх двох тижнів Трамп дедалі більше розчаровувався через небажання Путіна рухатися в напрямку припинення вогню, а однією з причин, яка переконала його піти цим шляхом, стала остання телефонна розмова з Путіним, який чітко дав зрозуміти, що планує ескалацію війни протягом наступних 60 днів.

– Він хоче забрати все, – сказав Трамп президенту Франції Еммануелю Макрону незабаром після розмови з Путіним, за словами джерела, яке має безпосереднє відношення до цієї події.

Напередодні Трампсказав журналістам, що зброя, яку він надасть Україні через європейські країни, включатиме “різні види дуже складного військового (обладнання)”, зокрема ракети до ППО Patriot.

Джерело : Axios

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