Трамп анонсував надання Україні ракет для Patriot: що відомо

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір надати Україні ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot для зміцнення системи протиповітряної оборони у відповідь на постійні російські обстріли.

Трамп заявив про надання Україні ракет до Patriot

Про це він заявив журналістам на авіабазі Ендрюс поблизу Вашингтона, повідомляє Reuters.

– Ми надішлемо їм (ракети — Ред.) Patriot, які їм дуже потрібні, тому що Путін справді здивував багатьох. Він говорить приємні слова, а ввечері бомбить усіх. Але тут є невеличка проблема. Мені це не подобається, – сказав Трамп.

Трамп не розкрив, яка саме кількість ракет буде передана Україні, однак наголосив, що витрати на озброєння покриє Європейський Союз.

Зараз дивляться

– Ми, по суті, надішлемо їм різні види дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме так ми хочемо, — наголосив глава Білого дому.

President Trump says that he’s sending a round of Patriot missiles to Ukraine and SLAMS Putin unlike ever before: “We’re going to send them Patriots.” “Putin really surprised a lot of people. He talks nice and bombs everybody in the evening. I don’t like it.” pic.twitter.com/8Q9CNrIav0 — The Washington Observer (@WashObserver) July 13, 2025

Також, за його словами, цього тижня планується зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, де серед іншого обговорюватиметься ситуація з російсько-українською війною.

Нагадаємо, раніше Трамп анонсував, що 14 липня зробить “велику заяву” щодо Росії.

Напередодні журналісти The New York Times повідомили, що відносини між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним різко погіршилися.

Хоча після обрання Трампа вони виглядали перспективно для Кремля.

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