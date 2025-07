Трамп анонсував надання Україні ракет для Patriot: що відомо

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір надати Україні ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot для зміцнення системи протиповітряної оборони у відповідь на постійні російські обстріли.

Про це він заявив журналістам на авіабазі Ендрюс поблизу Вашингтона, повідомляє Reuters.

Трамп не розкрив, яка саме кількість ракет буде передана Україні, однак наголосив, що витрати на озброєння покриє Європейський Союз.

– Ми, по суті, надішлемо їм різні види дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме так ми хочемо, — наголосив глава Білого дому.

President Trump says that he’s sending a round of Patriot missiles to Ukraine and SLAMS Putin unlike ever before:

“We’re going to send them Patriots.”

“Putin really surprised a lot of people. He talks nice and bombs everybody in the evening. I don’t like it.” pic.twitter.com/8Q9CNrIav0

