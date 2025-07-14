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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

Трамп анонсував надання Україні ракет для Patriot: що відомо

Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір надати Україні ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot для зміцнення системи протиповітряної оборони у відповідь на постійні російські обстріли.

Трамп заявив про надання Україні ракет до Patriot

Про це він заявив журналістам на авіабазі Ендрюс поблизу Вашингтона, повідомляє Reuters.

– Ми надішлемо їм (ракети — Ред.) Patriot, які їм дуже потрібні, тому що Путін справді здивував багатьох.  Він говорить приємні слова, а ввечері бомбить усіх. Але тут є невеличка проблема. Мені це не подобається, – сказав Трамп.

Трамп не розкрив, яка саме кількість ракет буде передана Україні, однак наголосив, що витрати на озброєння покриє Європейський Союз.

Зараз дивляться

– Ми, по суті, надішлемо їм різні види дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме так ми хочемо, — наголосив глава Білого дому.

Також, за його словами, цього тижня планується зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, де серед іншого обговорюватиметься ситуація з російсько-українською війною.

Нагадаємо, раніше Трамп анонсував, що 14 липня зробить “велику заяву” щодо Росії.

Напередодні журналісти The New York Times повідомили, що відносини між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним різко погіршилися.

Хоча після обрання Трампа вони виглядали перспективно для Кремля.

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