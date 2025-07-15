Криза в авіації РФ: санкції зупинили обслуговування літаків Boeing і Airbus

Служба зовнішньої розвідки України попереджає про наближення колапсу в російському секторі пасажирських авіаперевезень.

Чому буде колапс на ринку авіаперевезень у РФ

Західні санкції не допускають російські авіакомпанії до міжнародних центрів обслуговування Boeing та Airbus, повідомляє СЗР України.

– Паралельний імпорт на 38% підняв ціни на обслуговування літаків для компанії. 50% парку Airbus у Росії вже простоює “на бетоні”. Тільки в авіакомпанії S7 “на землі” 31 з 39 літаків Airbus A320/321, – йдеться у повідомленні.

З початку 2025 року аеропорти Росії 455 разів зупиняли свою роботу та 736 разів перенаправляли літаки на запасні аеродроми, зазначають у Службі зовнішньої розвідки.

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За підрахунками, збитки авіаперевізників за підсумками виключно авіаколапсу 5-7 липня перевищили $250 млн.

– Перевізники намагаються компенсувати втрати внаслідок пасажирів, що тільки викликає зворотну реакцію, – зазначають у СЗР України.

Середня вартість авіаквитка до зон відпочинку у РФ у 2025 році становить майже $400. Це на 12,5% вище за показники минулого року, а найближчим часом вартість може збільшитися ще на 15%.

Внаслідок цього пасажиропотік російських авіакомпаній зменшиться щонайменше на 7%, прогнозують в українській розвідці.

У повідомленні йдеться, авіабудівна галузь Росії також перебуває у занепаді, адже нові російські літаки ще у процесі будівництва та випробувань уже подорожчали на 45-70% від запланованої вартості.

У СЗР України наголосили, що втрати цивільної авіації прогнозуються на рівні від 50 до 100 літаків щороку, адже у 2027 році в галузі може настати колапс.

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

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