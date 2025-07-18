Понад 50 вугільних підприємств РФ перебувають під загрозою закриття – розвідка
Російська вугільна індустрія переживає глибоку кризу, що суттєво посилилась після втрати євро ринку та падіння глобальних цін.
Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки.
Криза вугільної промисловості РФ: подробиці
Як розповіли в СЗР, під загрозою закриття опинилося вже понад півсотні вугільних підприємств.
Загалом у Росії, станом на початок 2024 року, працювало 179 вугледобувних підприємств (52 шахти і 127 розрізів).
Сукупний збиток галузі за січень-травень уже сягнув $1,44 млрд, а до кінця року прогнозується на рівні приблизно $4 млрд.
– Основні причини кризи – європейське ембарго, запроваджене в серпні 2022 року, що змусило РФ шукати нові ринки для майже чверті свого експорту, і різке падіння цін на вугілля після пікових значень 2022 року, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що незважаючи на внутрішні проблеми – зношеність інфраструктури та логістичні обмеження – саме втрата ключового ринку стала каталізатором поточної ситуації.
У СЗР зазначили, що труднощі також поглиблює й обмежена пропускна спроможність РЖД на східному напрямку, куди зараз орієнтовані головні потоки вугілля.
Закриття шахт матиме значні соціально-економічні наслідки, особливо для мономостів і вугільних регіонів, таких як Кемеровська область, резюмували у Службі.
Фото: СВР
Джерело: СВР