Російська вугільна індустрія переживає глибоку кризу, що суттєво посилилась після втрати євро ринку та падіння глобальних цін.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки.

Криза вугільної промисловості РФ: подробиці

Як розповіли в СЗР, під загрозою закриття опинилося вже понад півсотні вугільних підприємств.

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Загалом у Росії, станом на початок 2024 року, працювало 179 вугледобувних підприємств (52 шахти і 127 розрізів).

Сукупний збиток галузі за січень-травень уже сягнув $1,44 млрд, а до кінця року прогнозується на рівні приблизно $4 млрд.

– Основні причини кризи – європейське ембарго, запроваджене в серпні 2022 року, що змусило РФ шукати нові ринки для майже чверті свого експорту, і різке падіння цін на вугілля після пікових значень 2022 року, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що незважаючи на внутрішні проблеми – зношеність інфраструктури та логістичні обмеження – саме втрата ключового ринку стала каталізатором поточної ситуації.

У СЗР зазначили, що труднощі також поглиблює й обмежена пропускна спроможність РЖД на східному напрямку, куди зараз орієнтовані головні потоки вугілля.

Закриття шахт матиме значні соціально-економічні наслідки, особливо для мономостів і вугільних регіонів, таких як Кемеровська область, резюмували у Службі.

Фото: СВР

Джерело: СВР

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