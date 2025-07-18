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Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Более 50 угольных предприятий РФ находятся под угрозой закрытия – разведка

криза вугільної промисловості в рф

Российская угольная индустрия переживает глубочайший кризис, который существенно усилился после утраты евро рынка и падения глобальных цен.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

Кризис угольной промышленности РФ: подробности

Как рассказали в СВР, под угрозой закрытия оказалось уже более полусотни угольных предприятий.

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Всего в России, по состоянию на начало 2024 года, работало 179 угледобывающих предприятий (52 шахты и 127 разрезов).

Совокупный ущерб отрасли за январь-май уже достиг $1,44 млрд, а к концу года прогнозируется на уровне примерно $4 млрд.

— Основные причины кризиса – европейское эмбарго, введенное в августе 2022 года, что заставило РФ искать новые рынки для почти четверти своего экспорта и резкое падение цен на уголь после пиковых значений 2022 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на внутренние проблемы – износ инфраструктуры и логистические ограничения – именно потеря ключевого рынка стала катализатором текущей ситуации.

В СВР отметили, что трудности также усугубляет и ограниченная пропускная способность РЖД на восточном направлении, куда сейчас ориентированы главные потоки угля.

Закрытие шахт будет иметь значительные социально-экономические последствия, особенно для мономостов и угольных регионов, таких как Кемеровская область, резюмировали в Службе.

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Фото: СВР

Источник: СВР

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