Литва допоможе повернути додому викрадених українських дітей – глава МЗС

Литва готова долучитися до зусиль із повернення на батьківщину українських дітей, яких незаконно депортували до Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час відкриття першої міжнародної зустрічі ініціативи Безпечні дороги додому, що відбулася у Вільнюсі, передає LRT.

Литва підтримає ініціативу з повернення українських дітей і військовополонених

За словами Будріса, понад 1,6 млн українських дітей залишаються на окупованих Росією територіях, а майже 20 тисяч неповнолітніх було незаконно вивезено до РФ.

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– Литва докладе всіх зусиль, щоб їхній шлях додому був безпечним, гідним та якомога швидшим, – наголосив дипломат.

Крім того, Литва має намір сприяти поверненню українських військовополонених з російського полону.

– Від дітей до військовополонених – кожне життя має значення, – додав Будріс.

Учасники зустрічі підтримали спільну позицію: Європа має залишатися єдиною у прагненні повернення кожного громадянина України додому.

Ініціатива”Безпечний шлях додому” була презентована 31 жовтня 2024 року на конференції з гуманітарних питань української формули миру в Канаді. Її мета – скоординувати міжнародні зусилля з повернення незаконно депортованих дітей, військових та цивільних із Росії.

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