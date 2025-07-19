П’ятеро – з однієї сім’ї: до України повернули ще 11 дітей із ТОТ та Росії

Ще 11 українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії. Це стало можливим у межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA завдяки зусиллям Офісу омбудсмена за посередництва Держави Катар.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

В Україну повернули 11 дітей із тимчасово окупованих територій та Росії

Загалом з початку повномасштабного вторгнення додому вже повернули 1 453 дитини. Наймолодшій із щойно повернутих — 10 років, найстаршій — 17.

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Одна з історій — зворушлива розповідь про возз’єднання 13-річної дівчинки з мамою, яка повернулась із полону у квітні 2023 року. Дитина з бабусею залишалась на ТОТ Донеччини, але постійно шукала спосіб зустрітися з мамою. І це вдалося!

Ще одна історія — п’ятеро дітей із однієї родини, яких незаконно вивезли до РФ після того, як опікун змушено евакуював їх під час бойових дій. Після довгої перерви діти вийшли на зв’язок зі своєю сестрою в Україні та висловили бажання повернутися додому. Родину возз’єднано.

Нагадаємо, з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще одну групу українських дітей.

Найменшій із врятованих лише три роки, і навіть вона встигла зазнати насильства через українську мову.





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